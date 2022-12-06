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Экономика

Исполнение бюджета по доходам составило в Псковской области 111%

Исполнение бюджета по доходам к аналогичному периоду прошлого года составило в Псковской области 111%. Об этом 6 декабря глава региона Михаил Ведерников сообщил в эфире радиостанции 60 FM.

«Только «Йура Корпорейшн» сейчас испытывает сложности. Нет пока понимания, будет ли предприятие работать. Но наша служба занятости предлагает сотрудникам новые варианты трудоустройства», - отметил Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что в мае микрофинансовая организация была докапитализирована на 100 млн рублей для восстановления финансового потенциала в условиях кредитных каникул. В планах на 2023 год провести ещё одну докапитализацию микрофинансовой организации на 101 млн рублей, добавил Михаил Ведерников. 

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