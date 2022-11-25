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Экономика

Ситуацию с заводом «Йура Корпорейшн» в Пскове прокомментировал губернатор

Ситуацию с заводом «Йура Корпорейшн» в Пскове прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям региона.

Глава региона отметил, что к нему обращаются сотрудники псковского филиала «Йура Корпорейшн» и сообщают об оптимизации штата предприятия.

«Вопрос болезненный, он касается многих, — констатировал губернатор. — В общей сложности в псковском филиале трудится порядка 800 человек. Поэтому решил отдельно разъяснить происходящее. «Йура Корпорейшн» приостановил свою работу в марте из-за нехватки комплектующих, а также из-за простоя основного потребителя продукции — завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Все прошедшие месяцы сотрудники получали определённую часть зарплаты, но их будущая занятость оставалась под вопросом. Головной офис компании не мог определиться, будет ли возобновлять работу или закроется. Точка в этом вопросе не поставлена до сих пор. Тем не менее тащить на себе всю социальную нагрузку работодателю стало слишком сложно. Поэтому сейчас многим сотрудникам было предложено расторжение служебных контрактов по соглашению сторон с выплатой компенсации».

По словам Михаила Ведерникова, служба занятости сработала на опережение и уже сформировала необходимый пул релевантных вакансий для сотрудников «Йуры Корпорейшн».

«Их больше двухсот, чего с лихвой хватит для всех высвобождаемых сотрудников. Тем более что значительная часть из них в период простоя уже нашла себе работу. Специалисты службы с сегодняшнего дня уже находятся на территории предприятия и предоставляют всю информацию на местах. Дополнительно все контактные данные укажу в тексте этого поста. Конечно, ситуация непростая. Для региона это важный инвестор и крупный работодатель. Но мы сделаем всё, чтобы сотрудники не остались один на один со своими трудностями», — заверил Михаил Ведерников.

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