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Экономика

В России выросли объёмы производства алкоголя

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по ноябрь выросло в России на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 179,675 миллиона декалитров (дал).

При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 9,7%, до 103,548 миллиона дал. В том числе производство водки выросло на 5,3%, до 75,48 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 8,084 миллиона дал, что на 13,4% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство «Прайм».

Производство винодельческой продукции в январе – октябре к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 8,4%, до 59,027 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за эти 11 месяцев вырос на 25,4%, до 14,134 миллиона, объем производства фруктовых вин почти не изменился и составил 9,787 миллиона дал. Больше всего выросло производство ликерных вин – на 447,6% год к году, до 949,417 тысячи дал.

Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 28,6% больше, чем за январь – ноябрь 2021 года, – 17,091 миллиона дал.

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