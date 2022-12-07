Переговоры России и США о стратегической стабильности поставлены на паузу

00:26, 08 декабря 2022, ПАИ

Переговоры России и США о стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает корреспондент ТАСС.

РФ не рассматривает возможность односторонних уступок в диалоге с США о стратегической стабильности. Россия готова к диалогу с США исключительно на равноправной основе, призывает Вашингтон к честной работе. Вопросы обмена заключёнными между РФ и США рассматриваются в отдельном канале.

РФ не считает нужным разрывать дипломатические отношения с США, ресурс других дипломатических демаршей ещё не исчерпан. США готовы урегулировать со своими союзниками вопрос логистики для инспекторов из РФ, но это должно быть «положено на бумагу».

Ситуация в отношениях РФ и США остаётся проблемной и тяжёлой.