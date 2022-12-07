Переговоры России и США о стратегической стабильности поставлены на паузу
Переговоры России и США о стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает корреспондент ТАСС.
РФ не рассматривает возможность односторонних уступок в диалоге с США о стратегической стабильности. Россия готова к диалогу с США исключительно на равноправной основе, призывает Вашингтон к честной работе. Вопросы обмена заключёнными между РФ и США рассматриваются в отдельном канале.
РФ не считает нужным разрывать дипломатические отношения с США, ресурс других дипломатических демаршей ещё не исчерпан. США готовы урегулировать со своими союзниками вопрос логистики для инспекторов из РФ, но это должно быть «положено на бумагу».
Ситуация в отношениях РФ и США остаётся проблемной и тяжёлой.
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