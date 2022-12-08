Пскович угостил знакомых спиртным за чужой счет

15:52, 08 декабря 2022, ПАИ

До шести лет тюрьмы грозит псковичу, потратившему восемь тысяч рублей с найденной карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В сентябре мужчина по пути на работу нашёл на земле банковскую карту. Пскович положил её в карман и отправился дальше. Вечером обвиняемый вспомнил, что у него есть найденная банковская карта, и решил сходить в магазин.

Около магазина он встретил двух знакомых, которых решил угостить спиртными напитками за чужой счет. Так, с 21 по 27 сентября мужчина посещал различные магазины города, где расплачивался украденной банковской картой. Всего он потратил восемь тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.