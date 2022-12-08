Псковичка присвоила найденный в туалете телефон и попала под суд

16:46, 08 декабря 2022, ПАИ

До пяти лет тюрьмы грозит псковичке, которая решила забрать себе найденный в кафе мобильный телефон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В октябре обвиняемая обнаружила в санузле одного из псковских кафе забытый на полу мобильный телефон. Женщина, воспользовавшись тем, что ее никто не наблюдает, забрала телефон и ушла из кафе.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.