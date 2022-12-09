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Общество

В псковском колледже прошла стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения

Все стажёры успешно сдали демонстрационный экзамен. Фото: комитет по образованию Псковской области

Сегодня на базе Псковского агротехнического колледжа преподаватели и мастера производственного обучения из Московской, Нижегородской, Иркутской областей и Приморского края завершили стажировку в рамках компетенции «эксплуатация сельскохозяйственных машин» в соответствии с мероприятиями федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в комитете образования Псковской области.

После нескольких недель теоретической подготовки все стажёры справились с заданиями демонстрационного экзамена, подтвердив успешное освоение знаний, умений и навыков. 

 

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