В псковском колледже прошла стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения
Сегодня на базе Псковского агротехнического колледжа преподаватели и мастера производственного обучения из Московской, Нижегородской, Иркутской областей и Приморского края завершили стажировку в рамках компетенции «эксплуатация сельскохозяйственных машин» в соответствии с мероприятиями федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в комитете образования Псковской области.
После нескольких недель теоретической подготовки все стажёры справились с заданиями демонстрационного экзамена, подтвердив успешное освоение знаний, умений и навыков.
В псковском колледже прошла стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения
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