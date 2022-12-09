Россия и Турция разработают альтернативу картам «Мир»

10:38, 09 декабря 2022, ПАИ

Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «Мир». Она будет представлена перед началом турсезона в мае, сообщает газета «Известия».

«РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «‎Мир»‎, скоро она обязательно будет представлена. Это многогранный вопрос. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт «Мир». Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников», — отметил глава РТДС.

Он уточнил, что Москва и Анкара сейчас прорабатывают возможности обеспечить расчеты для туристов, и к началу сезона, в мае–июне, «‎стороны обязательно представят альтернативы «Миру».

В сентябре все пять турецких банков отказались от сотрудничества с Национальной системой платежных карт (НСПК), оператором карт «Мир».

Ранее сообщалось, что турецкие отели начали снова принимать российские карты «Мир».