Водителю из Красногородска грозит до 12 лет тюрьмы за смерть велосипедиста

11:36, 09 декабря 2022, ПАИ

Житель Красногородская может лишиться свободы за наезд на велосипедиста и оставление места ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что местный житель в октябре 2021 года, двигаясь по одной из улиц в поселке Красногородск на своем автомобиле, совершил наезд на велосипедиста, ехавшего по обочине дороги. От полученных травм велосипедист скончался на месте. С места ДТП водитель автомобиля скрылся.

В результате проведенных оперативно-следственных действий виновник ДТП установлен, ему предъявлено обвинение.

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет.