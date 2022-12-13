В Псковской области установлен абсолютный рекорд посещаемости музеев

11:53, 13 декабря 2022, ПАИ

10 млн визитов в музеи и на концерты зафиксировали в Псковской области в этом году, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«В этом году в муниципальных образованиях и музеях в Псковской области более 10 млн посещений. Это абсолютный рекорд», - заметила Тимофеева.

Она также добавила, что регион перевыполняет показатели по нацпроекту «Культура». «В этом плане всё удачно завершилось», - рассказала Ольга Тимофеева, уточнив, что «планка будет ежегодно повышаться».