В Псковской области установлен абсолютный рекорд посещаемости музеев
10 млн визитов в музеи и на концерты зафиксировали в Псковской области в этом году, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.
«В этом году в муниципальных образованиях и музеях в Псковской области более 10 млн посещений. Это абсолютный рекорд», - заметила Тимофеева.
Она также добавила, что регион перевыполняет показатели по нацпроекту «Культура». «В этом плане всё удачно завершилось», - рассказала Ольга Тимофеева, уточнив, что «планка будет ежегодно повышаться».
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