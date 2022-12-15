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Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца

Скриншот с сайта лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Ученые отмечают резкий рост активности Солнца и прогнозируют магнитные бури на Земле до конца недели, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«Судя по всему, самый сильный как минимум за последние полгода. На данный момент за неполных двое суток произошло более 30 солнечных вспышек, около половины из которых относятся к классу M (4-й класс по пятибалльной шкале). Вспышек высшего балла X пока не зарегистрировано, но они возможны», - отмечают эксперты.

Уровень вспышечной активности на данный момент колеблется между «оранжевым» и «красным». Это означает, что в атмосфере Солнца происходят чрезвычайно мощные взрывные процессы. Судя по данным космических средств слежения, на Солнце «проснулись» сразу три центра активности. Как минимум один из центров взрывной активности находится в так называемой геоэффективной зоне, то есть в области Солнца, связанной с Землей линиями магнитного поля. Это означает, что вдоль этих линий к Земле придут потоки быстрых частиц, сформированных на Солнце, говорят эксперты.

«Ожидается заметный рост радиационной нагрузки на космическую технику, работающую около планеты. Пока не понятно, происходят ли крупные выбросы плазмы с Солнца. В настоящее время изучаются снимки космических коронографов. Если эти явления будут обнаружены, то последние дни недели будут дополнительно осложнены геомагнитными бурями», — рассказали специалисты.

По их словам, никаких признаков снижения активности Солнца на данный момент не наблюдается. 

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