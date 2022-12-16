Подозреваемого в убийстве петербурженки задержали в Гдовском районе

12:06, 16 декабря 2022, ПАИ

Мужчину, который избил до смерти петербурженку, нашли и задержали в Гдовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

По имеющимся данным, тело 60-летней жительницы коммуналки на улице Наличной нашла её соседка днём 25 ноября. Эксперты прибыли на место и зафиксировали, что злоумышленник избил пожилую женщину и порезал ей ноги, сообщает «Фонтанка».

34-летнего подозреваемого задержали в Гдовском районе. Ранее он был неоднократно судим за грабежи, а последний раз – за нападение на мужчину с ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».