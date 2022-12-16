Возможности одноуровневой системы местного самоуправления обсудили в Опочке

16:46, 16 декабря 2022, ПАИ

Преимущества перехода местного самоуправления на одноуровневую систему обсудили в Опочке – подобные разъяснительные встречи сейчас проходят во всех районах области. В чём выиграет муниципалитет, не сократятся ли дотации и как активные жители смогут участвовать в общем деле, местным депутатам рассказала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова. Свою аргументацию высказали вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и глава района Юрий Ильин, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Новая модель подразумевает преобразование муниципального района в муниципальный округ с единым бюджетом и единой территорией, где будут стёрты все границы между сельскими и городскими поселениями. Общая территория и общий бюджет позволят развивать всю территорию района комплексно и равномерно», - сформулировала суть одноуровневой системы местного самоуправления Елена Тимашова.

Юрий Ильин привёл пример из практики. «Вот сейчас мы чистим дороги от снега. Людей раздражает картина, когда грейдер идёт с поднятой лопатой по заснеженной дороге, но у него контракт заключён на другую часть дороги. При новой модели такого не будет», - проиллюстрировал общий подход глава района.

Муниципальный округ имеет единую администрацию, но сохраняет власть на местах, по сути ничего не меняя для жителей: за решением своих вопросов они будут обращаться в те же здания, где сейчас располагаются органы власти. Главы волостей с изменением названия должности избавятся от отчётной бумажной работы и смогут больше времени уделять практической деятельности. Новая модель исключает путаницу в полномочиях, а главное, помогает объединить профессиональные усилия и увеличить бюджетные возможности.

«Если сельские поселения дотационные, район дотационный, область тоже дотационная, откуда больше денег возьмётся?» - попросил уточнения один из участников встречи.

«Дотационный бюджет лишает сельские поселения возможности участвовать в многочисленных программах с федеральным финансированием, потому что для подачи заявки нужно иметь готовую проектно-сметную документацию, стоимость которой варьируется от двух до 30 миллионов рублей. Таких денег у одного конкретного поселения нет, а в едином бюджете их можно найти», - рассказала о привлечении дополнительных ресурсов Елена Тимашова.

Вице-спикер Игорь Дитрих поддержал аргументацию житейским примером: «Все мы живём в семьях. Если использовать западный вариант семьи, где каждый платит за себя – это одно решение, но у нас в семьях обычно общий бюджет, который даже при небольших зарплатах позволяет планировать доходы и общими усилиями находить возможности для решения первоочередных задач».

Елена Тимашова рассказала об опыте соседней Новгородской области, где несколько районов ещё в 2020 году сформировали округа – федеральные нормы предоставляют право такого выбора. От сокращения объёма дотаций муниципалитеты подстраховали областным законом о межбюджетных отношениях.

Ещё один удачный пример новгородцев – преобразование волостных собраний депутатов в общественные советы с контролирующими функциями. Эта идея нашла положительный отклик опочан. Юрий Ильин сравнил деятельность таких советов с обращениями граждан в соцсетях: «Люди мне в «личку» по всем проблемам пишут, и мы оперативно реагируем».

Глава Глубоковской волости Леонид Луцышин привёл свой пример. «У меня в волости 10 депутатов, и еще где-то 20 человек – общественники. Говорят, надо дороги почистить, надо колодец выкопать, надо мусорный контейнер поставить. Их не выбирали, они сами себя «назначили», просто потому что, это неравнодушные люди», - поддержал создание общественных советов глава волости.

Федеральный закон, который сделает новую модель обязательной для всех, принят Госдумой в первом чтении, сейчас законопроект дорабатывается с учётом предложений регионов. Однако для перехода на одноуровневую систему субъектам достаточно регионального закона и решения представительных органов. Этот процесс уже запущен в нескольких муниципальных образованиях Псковской области по инициативе глав сельских поселений.