Глава Бежаницкого района отчитался перед губернатором о завершении нацпроектов в муниципалитете

19:05, 16 декабря 2022, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 16 декабря, провёл рабочую встречу с главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым, в рамках которой состоялось обсуждение наиболее значимых для муниципалитета вопросов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Михаил Ведерников поблагодарил главу района за результативную работу в этом году. Бежаницкий район по итогам комплексного общерегионального рейтинга правительства области занял второе место. «У вас хорошая, профессиональная команда. Нацпроекты чётко выполняются. Видно, что район процветает, развивается. Везде чувствуется твёрдая хозяйская рука», — заметил губернатор.

Свой доклад Сергей Михеев начал с мер поддержки мобилизованных и членов их семей. По его словам, специалисты по образованию проработали все вопросы, связанные с детьми, получающими дошкольное и школьное образование. Совместная работа налажена и с уполномоченным по работе с семьями мобилизованных. «Все обращения семей стараемся решать максимально оперативно. Вопросов, которые сейчас требуют решения, нет», — проинформировал глава района. Он также добавил, что жители муниципалитета вместе со всей областью и страной принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи, в проведении благотворительных мероприятий.

На сегодняшний день в Бежаницком районе все мероприятия в рамках нацпроектов полностью завершены. Так, в рамках проекта «Образование» в Ашевской и Кудеверской школах созданы «Точки роста», которые активно вовлекаются в образовательный процесс. Проект «Успех каждого ребёнка» позволил создать 30 мест в дополнительном образовании физкультурно-спортивной направленности. Кроме того, в рамках федеральной программы проведён капитальный ремонт Кудеверской средней школы. На эти цели было направлено свыше 37 млн рублей.

Отдельно Сергей Михеев остановился на направлении «Культура», которому, по словам руководителя района, уже на протяжении ряда лет уделяется достойное внимание. Это позволило построить и отремонтировать ряд учреждений культуры в районном центре. В этом году завершён капитальный ремонт Лющикского сельского центра культуры.

Глава района также рассказал о пришкольном стадионе, который по программе «Газпром — детям» возведён в селе Чихачево. «Там есть школа, хотим отремонтировать Дом культуры. Жители должны понимать, что посёлок развивается, о нём не забывают», — подчеркнул Сергей Михеев.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году выполнено благоустройство площади Энергетиков на сумму 10 млн рублей. Были проведены работы по устройству автобусного павильона и посадочной площадки, освещению площади и асфальтированию проездов.

Глава региона похвалил за проведённую работу. «Во многих районах есть проблемы с автовокзалами, автопавильонами. Вы молодцы, что нашли комплексное решение, инвестор сюда зашёл», — заметил Михаил Ведерников. Сергей Михеев добавил, что автобусное пассажирские сообщение действительно активно развивается. «В день в Псков уходит три маршрута. Мы связаны и с другими городами. Бежаницкий район — не окраина, а центр области, и это стараемся учитывать», — пояснил глава муниципалитета.

«Желаю и в следующем году темпы не сбавлять, а также чётко, профессионально отрабатывать. Это даёт возможность осваивать дополнительные средства», — заключил Михаил Ведерников.

Перспективные вопросы развития Бежаницкого района были рассмотрены и на встрече губернатора Михаила Ведерникова с активом муниципального образования. Поднимались вопросы газификации населённых пунктов, развития учреждений культуры, муниципальных музеев, реконструкции и строительства спортивных объектов.