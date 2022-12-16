Губернатор оценил качество ремонта Центра культуры в Бежаницком районе

16:12, 16 декабря 2022, ПАИ

Обновлённый Лющикский сельский центр культуры, где в текущем году по национальному проекту «Культура» проведен капитальный ремонт концертного зала и вспомогательных помещений, посетил Михаил Ведерников 16 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На обновление зрительного зала на 250 мест направлено около шести миллионов рублей. Все работы выполнены в полном объеме. Реконструирована сцена, заменены полы, потолок и дверные проемы. В порядок приведены костюмерная, гримерная и ряд других помещений.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев обратил внимание, что за счет средств экономии будут дополнительно проведены работы по замене внутреннего водопровода, ремонту фойе и санузла. Кроме того, для Лющикского центра культуры в этом году на средства федерального бюджета были приобретены световое, звуковое и проекционное оборудование, мебель, стулья для зрительного зала, одежда сцены, компьютерная и организационная техника.

Губернатор положительно оценил проведенные работы, отметив, что обновленный зрительный зал позволит проводить мероприятия для населения в современных и более комфортных условиях.

Лющикский сельский центр культуры является филиалом Бежаницкого районного центра культуры. Ранее за счет средств областного бюджета здесь уже выполнялся частичный капитальный ремонт. Были приведены в порядок кровля, фасад, система отопления, а также отремонтированы помещения библиотеки и танцевального зала, санузлы. Поэтому текущие ремонтные работы позволили полностью привести в порядок учреждение культуры.

В рамках осмотра глава региона посетил обновленные помещения фельдшерско-акушерского пункта и сельской библиотеки, которые располагаются в этом же здании.