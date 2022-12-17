«Моглино» признали одной из самых привлекательных ОЭЗ России

14:12, 17 декабря 2022, ПАИ

Псковская область с экономической зоной «Моглино» стала одним из лидеров VI Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, сообщает Министерство экономического развития Российской Федерации.

В 2022 году в рейтинг инвестиционной привлекательности вошли 28 ОЭЗ из 22 регионов России. Лидерами среди ОЭЗ технико-внедренческого типа стали технополис «Москва», «Дубна» в Московской области и «Санкт-Петербург», среди ОЭЗ промышленно-производственного типа — «Липецк», «Алабуга» в Республике Татарстан, «Моглино» в Псковской области.

«В 2022 году Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ России формировался с учётом глобальных вызовов мировой экономики, среди которых промышленная революция 4.0, императивы устойчивого развития и изменение цепочек добавленной стоимости. «Бизнес-навигатор» — это единое окно для инвесторов, планирующих реализацию своих проектов в короткие сроки и с наименьшими издержками», — прокомментировал директор АКИТ Андрей Шпиленко.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков подчеркнул, что механизм ОЭЗ продолжает показывать свою самоокупаемость для государственного бюджета. «Объём уплаченных в бюджет платежей резидентов ОЭЗ уже почти в три раза превышает объём полученных льгот. За счёт господдержки резиденты возместили свои затраты на создание рабочих мест и производство продукции, а государство вернуло в бюджет все направленные средства в полном объёме», — подчеркнул он.

По его словам, всего резидентами уплачено 303 млрд рублей налогов, таможенных платежей и страховых сборов. При этом получено льгот на 102 млрд рублей. Платежи резидентов также превысили бюджетные инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ. В создание инфраструктуры ОЭЗ за счёт федерального и региональных бюджетов направлено около 237,2 млрд рублей.

В 2021 году сообщалось, что ОЭЗ «Моглино» заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности.