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В Поганкиных палатах прошло дефиле традиционных народных костюмов

Модное дефиле в Поганкиных палатах Псковского кремля. Фото Псковский музей-заповедник

 

В Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника в рамках Международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» состоялся необычный концерт ансамбля «Уграда». Главной частью концерта стало дефиле традиционных народных костюмов, которые продемонстрировали зрителям артисты ансамбля. Мероприятие было организовано Псковским областным центром народного творчества при поддержке Комитета по культуре Псковской области. Об этом сообщил Псковский музей-заповедник.

«Это мероприятие является своеобразным подведением итогов Года культурного наследия народов России. Все коллективы, участвующие в фестивале «Золотые родники», сегодня дают свои представления и концерты на разных площадках Пскова. В частности, ансамбль «Уграда» выступает на замечательной площадке Псковского музея. Я думаю, что гости, которые пришли и увидели эту потрясающую коллекцию, остались под большим впечатлением», – отметила руководитель ансамбля «Уграда» Галина Березина.

Модное дефиле в Поганкиных палатах Псковского кремля. Фото Псковский музей-заповедник

Артисты ансамбля «Уграда» продемонстрировали зрителям коллекцию костюмов, изготовленных по образцам праздничных женских нарядов Торопецкого уезда Псковской губернии, отличительной чертой которых является уникальный головной убор «шишак». После дефиле гостей концерта ждали протяжные, хороводные, лирические и обрядовые песни Псковского края, а также традиционные пляски и хороводы.

Особенным подарком для псковичей стал показ уникальных народных костюмов из конского волоса авторства Даримы Жалсановой – руководителя Театра моды «Морин эрдэни» и традиционных бурятских нарядов авторства Цыбикмы Берзиной. Дефиле сопровождалось фольклорными мотивами народа, чей костюм демонстрировался на подиуме.

Модное дефиле в Поганкиных палатах Псковского кремля. Фото Псковский музей-заповедник

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