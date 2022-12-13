Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт с показом мод пройдет в Поганкиных палатах

Фото Псковского музея-заповедника

Необычный концерт с показом мод пройдет в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 16 декабря в 17:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Артисты ансамбля «Уграда» продемонстрируют зрителям коллекцию костюмов, изготовленных по образцам праздничных женских нарядов Торопецкого уезда Псковской губернии. Помимо этого, гости увидят уникальные авторские народные костюмы из конского волоса и традиционные бурятские наряды.

Сопровождаться дефиле будет ярким исполнением фольклорных произведений народа, чей костюм будет демонстрироваться на подиуме.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Купить билет онлайн можно по ссылке. Запись по телефону: 8 8112 66 33 11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2022

Итоги года в сфере культуры обсуждают в медиацентре ПАИ
13 декабря 2022

Юлия Пересильд поблагодарила педагогов из ПсковГУ за знания
12 декабря 2022

Хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук стал кандидатом на «Народное признание»
12 декабря 2022

Вышитую карту Псковской области презентовали 12 декабря
12 декабря 2022

Лиза Матрёшка рассказала о написанной в «Ласточке» песне
12 декабря 2022

В псковском музее провели экскурсии для семей мобилизованных
12 декабря 2022

ВИДЕО Репетиция шоу «Отважная Герда» прошла в Ледовом дворце Пскова
11 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Фестиваль «Танцующий город»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...