Концерт с показом мод пройдет в Поганкиных палатах

12:26, 13 декабря 2022, ПАИ

Необычный концерт с показом мод пройдет в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 16 декабря в 17:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Артисты ансамбля «Уграда» продемонстрируют зрителям коллекцию костюмов, изготовленных по образцам праздничных женских нарядов Торопецкого уезда Псковской губернии. Помимо этого, гости увидят уникальные авторские народные костюмы из конского волоса и традиционные бурятские наряды.

Сопровождаться дефиле будет ярким исполнением фольклорных произведений народа, чей костюм будет демонстрироваться на подиуме.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Купить билет онлайн можно по ссылке. Запись по телефону: 8 8112 66 33 11.