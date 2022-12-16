Жителя Струго-Красненского района осудили за незаконный лов рыбы

21:18, 17 декабря 2022, ПАИ

Прокуратура Струго-Красненского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя района: он осуществил незаконный вылов рыбы. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 19 Струго-Красненского района с учётом позиции государственного обвинителя и полного возмещения причинённого природным ресурсам ущерба к нарушителю закона применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей за вылов 41 экземпляра рыб разных пород.

Постановление суда вступило в законную силу.