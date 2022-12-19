Псковича задержали в Астраханской области по подозрению в убийстве знакомого топором

09:53, 19 декабря 2022, ПАИ

Уголовное дело в отношении 21-летнего псковича, подозреваемого в совершении убийства, возбудил Приволжский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по Псковской области.

По версии следствия, 21-летний мужчина вместе со своим знакомым приехал в гости к своему родственнику в село Три Протока Астраханской области. В ходе распития спиртного между псковичами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил топор и нанес два удара по голове 54-летнего потерпевшего. Хозяин дома, ставший свидетелем данного преступления, сообщил о случившемся в полицию.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.