Тренер по волейболу из Пустошки претендует на «Народное признание — 2022»

12:40, 19 декабря 2022, ПАИ

Новым претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» в номинации «Рекорд» стал тренер по волейболу из Пустошки Александр Калина.

Он уже 10 лет работает тренером-преподавателем в Пустошкинском центре образования. Кроме тренировок по волейболу, он проводит уроки по ОБЖ и физической культуре в 8 -11 классах.

В 2022 году Александр Калина стал победителем районного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», занял третье место на областном этапе этого конкурса. В 2021 и 2022 годах завоевал золотой знак ГТО, был признан лучшим на районных соревнованиях по лыжным гонкам «Пустошкинская лыжная верста — 2022».

Его воспитанники также занимают призовые места. Только в 2022 году сборная юношей 2007-2008 годов рождения стала победителем областного этапа всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди образовательных учреждений и завоевала «бронзу» среди команд Северо-Запада на окружном этапе этого турнира. Лучшей была сборная юношей 2006-2007 годов рождения на зональных соревнованиях по волейболу в зачет 14-й спартакиады, на полуфинальных соревнованиях этого турнира. В финальных играх команда заняла второе место. На турнире по волейболу «День учителя» среди юношей 2006-2007, 2008-2009 годов рождения воспитанники Александра Калины показали лучший результат.

Как отмечается в заявке, в своей роботе преподаватель много внимания уделяет внеурочной деятельности, проводит много мероприятий, способствующих нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию учащихся. Самые интересные и запоминающиеся — это «Зарница», «Безопасное колесо», фестиваль допризывной молодежи, спортивные соревнования различных уровней.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.