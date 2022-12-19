Тренер по волейболу из Пустошки претендует на «Народное признание — 2022»
Новым претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» в номинации «Рекорд» стал тренер по волейболу из Пустошки Александр Калина.
Он уже 10 лет работает тренером-преподавателем в Пустошкинском центре образования. Кроме тренировок по волейболу, он проводит уроки по ОБЖ и физической культуре в 8 -11 классах.
В 2022 году Александр Калина стал победителем районного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», занял третье место на областном этапе этого конкурса. В 2021 и 2022 годах завоевал золотой знак ГТО, был признан лучшим на районных соревнованиях по лыжным гонкам «Пустошкинская лыжная верста — 2022».
Его воспитанники также занимают призовые места. Только в 2022 году сборная юношей 2007-2008 годов рождения стала победителем областного этапа всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди образовательных учреждений и завоевала «бронзу» среди команд Северо-Запада на окружном этапе этого турнира. Лучшей была сборная юношей 2006-2007 годов рождения на зональных соревнованиях по волейболу в зачет 14-й спартакиады, на полуфинальных соревнованиях этого турнира. В финальных играх команда заняла второе место. На турнире по волейболу «День учителя» среди юношей 2006-2007, 2008-2009 годов рождения воспитанники Александра Калины показали лучший результат.
Как отмечается в заявке, в своей роботе преподаватель много внимания уделяет внеурочной деятельности, проводит много мероприятий, способствующих нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию учащихся. Самые интересные и запоминающиеся — это «Зарница», «Безопасное колесо», фестиваль допризывной молодежи, спортивные соревнования различных уровней.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.