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Развлечения

Соцсеть «Одноклассники» представила крупные обновления платформы

«Одноклассники» в специальном фильме OK.Update представили масштабные обновления контентной платформы в 2023 году. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь изменения коснутся отображения контента в мобильных приложениях: соцсеть презентовала полноэкранную ленту вне зависимости от формата контента. Благодаря этому пользователь сможет сосредоточить внимание на просматриваемой публикации, а авторы получат еще более высокую вовлеченность.

Кроме того, в OK.Update соцсеть представила новую страницу пользователя, дизайн которой также сосредоточен вокруг контента — в нем будут прежде всего показываться фотографии, видео и посты владельца страницы, а не его реакции на контент друзей или групп. В ближайшее время также обновится главная страница профиля — она станет лаконичнее и будет отражать только основную информацию о человеке.

Наконец, «Одноклассники» меняют и возможности для реакции на контент со стороны аудитории: комментарии в мобильных приложениях будут показываться прямо в ленте без необходимости переходить на отдельный экран, а новая двухуровневая система упростит авторам публикаций работу с обратной связью. Кроме того, в комментариях появятся реакции, которые позволят быстро отреагировать на ту или иную фразу без необходимости отправлять лишние комментарии под публикацией.

Также авторы получат новые возможности для работы с контентом и аудиторией. В сервисе «Увлечения», который был запущен в сентябре 2022 года, появится новая уникальная система рекомендаций на базе нейронных сетей: она начнет анализировать не только общую активность пользователя, но и его вовлеченность даже в самые узкие тематики. Более того, соцсеть откроет рейтинг авторов — он поможет создателям контента оценить отношение аудитории к их публикациям по четырем ключевым метрикам и понять, как улучшить свою группу.

«Одноклассники» полностью переосмыслили сервис «Фото». В начале 2023 года он превратится в настоящую творческую студию для работы со своими фотографиями или вдохновения на создание нового визуального контента. Пользователи смогут отредактировать и опубликовать фотографии или собрать их в альбом для удобства работы в едином разделе, не покидая страницу фотовитрины

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