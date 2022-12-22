Лесной питомник «Экополис» вошёл в число претендентов на звание «Наша марка»
Лесной питомник «Экополис» в посёлке Дедовичи вошёл в число претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка».
Питомник входит в состав лесопромышленного комплекса Shelon. Он был открыт в 2014 году, до запуска ключевого предприятия комплекса Shelon — лесозавода «Судома», заработавшего в 2015 году.
«Экополис» - это единственный в Псковской области и один из немногих в Северо-Западном федеральном округе частный высокотехнологичный тепличный комплекс, где выращивают сеянцы ели и сосны с закрытой корневой системой. Ежегодно питомник может выращивать до 5 млн единиц посадочного материала, что позволяет полностью обеспечить потребности в сеянцах для лесовосстановительных работ лесопромышленного комплекса Shelon, а также предлагать их другим компаниям отрасли.
Приживаемость посадочного материала — почти 100 %, в отличие от растений с открытой корневой системой, из которых приживается не более половины. Если раньше на выделенной лесопромышленному комплексу Shelon территории доля хвойных пород составляла 5—10 %, то после лесовосстановительных работ, в которых используются растения из питомника «Экополис», она выросла до 90%.
Производственная площадка лесного питомника «Экополис» включает три теплицы общей вместимостью до 2,5 млн сеянцев в одну ротацию, а также две площадки закаливания. Всего с начала работы лесопитомника по настоящее время выращено свыше 20 млн сеянцев хвойных пород. Они используются в лесовосстановительных работах в ряде регионов России, в частности в Псковской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Вологодской, Смоленской, Костромской областях.
В 2022 году в питомнике было почти в два раза увеличено производство сеянцев сосны — с 1 млн до 1,7 млн шт. Таких результатов удалось достичь, когда семена сосны начали высаживать в кассеты с большим количеством ячеек — 121 вместо 81. Все растения пошли на лесовосстановление в Северо-Западном федеральном округе.
В планах у лесного питомника «Экополис» — выращивать к 2024 году до 10 млн сеянцев хвойных пород в год, ввести в ассортимент новые виды растений, в том числе декоративные.
Питомник поддерживает местные инициативы по благоустройству территорий. В частности, «Экополис» предоставил декоративные растения для нового парка в посёлке Дедовичи. В 2018 и 2022 годах волонтеры озеленили территорию хосписа № 3 в Парголово, в 2019-м высадили деревья и кустарники в двух филиалах Санкт-Петербургского Детского хосписа.
В 2017 году питомник был удостоен Всероссийской премии «Благое дело» в номинации «Зеленая экономика. Средний бизнес». А в 2021 году стал обладателем премии «Зеленый проект года» в экономической номинации.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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