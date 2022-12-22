Лесной питомник «Экополис» вошёл в число претендентов на звание «Наша марка»

13:33, 22 декабря 2022, ПАИ

Лесной питомник «Экополис» в посёлке Дедовичи вошёл в число претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка».

Питомник входит в состав лесопромышленного комплекса Shelon. Он был открыт в 2014 году, до запуска ключевого предприятия комплекса Shelon — лесозавода «Судома», заработавшего в 2015 году.

«Экополис» - это единственный в Псковской области и один из немногих в Северо-Западном федеральном округе частный высокотехнологичный тепличный комплекс, где выращивают сеянцы ели и сосны с закрытой корневой системой. Ежегодно питомник может выращивать до 5 млн единиц посадочного материала, что позволяет полностью обеспечить потребности в сеянцах для лесовосстановительных работ лесопромышленного комплекса Shelon, а также предлагать их другим компаниям отрасли.

Приживаемость посадочного материала — почти 100 %, в отличие от растений с открытой корневой системой, из которых приживается не более половины. Если раньше на выделенной лесопромышленному комплексу Shelon территории доля хвойных пород составляла 5—10 %, то после лесовосстановительных работ, в которых используются растения из питомника «Экополис», она выросла до 90%.

Производственная площадка лесного питомника «Экополис» включает три теплицы общей вместимостью до 2,5 млн сеянцев в одну ротацию, а также две площадки закаливания. Всего с начала работы лесопитомника по настоящее время выращено свыше 20 млн сеянцев хвойных пород. Они используются в лесовосстановительных работах в ряде регионов России, в частности в Псковской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Вологодской, Смоленской, Костромской областях.

В 2022 году в питомнике было почти в два раза увеличено производство сеянцев сосны — с 1 млн до 1,7 млн шт. Таких результатов удалось достичь, когда семена сосны начали высаживать в кассеты с большим количеством ячеек — 121 вместо 81. Все растения пошли на лесовосстановление в Северо-Западном федеральном округе.

В планах у лесного питомника «Экополис» — выращивать к 2024 году до 10 млн сеянцев хвойных пород в год, ввести в ассортимент новые виды растений, в том числе декоративные.

Питомник поддерживает местные инициативы по благоустройству территорий. В частности, «Экополис» предоставил декоративные растения для нового парка в посёлке Дедовичи. В 2018 и 2022 годах волонтеры озеленили территорию хосписа № 3 в Парголово, в 2019-м высадили деревья и кустарники в двух филиалах Санкт-Петербургского Детского хосписа.

В 2017 году питомник был удостоен Всероссийской премии «Благое дело» в номинации «Зеленая экономика. Средний бизнес». А в 2021 году стал обладателем премии «Зеленый проект года» в экономической номинации.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.