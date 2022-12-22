Новые музыкальные инструменты поступили в псковскую ДМШ №4

16:48, 22 декабря 2022, ПАИ

Новые музыкальные инструменты поступили в Детскую музыкальную школу № 4 города Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Борис Елкин.

Четыре скрипки, три балалайки, два баяна и домра были закуплены на средства городского бюджета по программе «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».

Борис Елкин отметил, что инструменты в ДМШ № 4 стараются обновлять регулярно, но такого масштабного поступления не было давно. Инструменты распределены по филиалам учреждения, которые располагаются в школах №№ 11, 13, 16, 17, 18 и 28.

«Сейчас в школе занимаются музыкой 564 ребенка. Некоторые дети уже успели поиграть на новых струнно-щипковых и оценить их звучание. Постараемся и дальше помогать учреждению в приобретении инструментов и музыкальной литературы», - сказал Борис Елкин.