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Культура

Новые музыкальные инструменты поступили в псковскую ДМШ №4

Новые музыкальные инструменты поступили в Детскую музыкальную школу № 4 города Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Борис Елкин.  

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Четыре скрипки, три балалайки, два баяна и домра были закуплены на средства городского бюджета по программе «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков». 

Борис Елкин отметил, что инструменты в ДМШ № 4 стараются обновлять регулярно, но такого масштабного поступления не было давно. Инструменты распределены по филиалам учреждения, которые располагаются в школах №№ 11, 13, 16, 17, 18 и 28. 

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Сейчас в школе занимаются музыкой 564 ребенка. Некоторые дети уже успели поиграть на новых струнно-щипковых и оценить их звучание. Постараемся и дальше помогать учреждению в приобретении инструментов и музыкальной литературы», - сказал Борис Елкин.

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