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Политика

Смотрины. 94-й выпуск «Псковского телеграма»

На этой неделе, так уж сложилось, в центре внимания оказалось сразу несколько международных визитов. С одной стороны, руководители «Единой России» Дмитрий Медведев и Андрей Турчак, свой человек в Псковской области, посетили Китай, где прошла встреча с Си Цзиньпином. С другой - лидер пока еще незапрещенной террористической группировки УГИЛ Владимир Зеленский слетал в США, где попросил еще немного миллиардов. В России тем временем президент Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны. 

О том, как международная повестка тесно сплеталась с внутрироссийской, в очередном, 94-м выпуске проекта «Псковский телеграм» сегодня поговорят его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев. 

Также в центре внимания: партийные ляпы, борьба с гололедом, конечно же, Месси и Мбаппе. 

«Псковский телеграм» - проект Псковского агентства информации, посвященный темам, обсуждаемым в телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам, в 18:00 — на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский». 

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Смотрины. 94-й выпуск «Псковского телеграма»

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