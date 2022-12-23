Смотрины. 94-й выпуск «Псковского телеграма»

16:10, 23 декабря 2022, ПАИ

На этой неделе, так уж сложилось, в центре внимания оказалось сразу несколько международных визитов. С одной стороны, руководители «Единой России» Дмитрий Медведев и Андрей Турчак, свой человек в Псковской области, посетили Китай, где прошла встреча с Си Цзиньпином. С другой - лидер пока еще незапрещенной террористической группировки УГИЛ Владимир Зеленский слетал в США, где попросил еще немного миллиардов. В России тем временем президент Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны.

О том, как международная повестка тесно сплеталась с внутрироссийской, в очередном, 94-м выпуске проекта «Псковский телеграм» сегодня поговорят его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Также в центре внимания: партийные ляпы, борьба с гололедом, конечно же, Месси и Мбаппе.

«Псковский телеграм» - проект Псковского агентства информации, посвященный темам, обсуждаемым в телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам, в 18:00 — на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».