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Культура

Определен подрядчик для завершения реставрации Порховской крепости

Состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика, на которой основное внимание было приковано к итогам работы ведомства в этом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вадим Нэдик проинформировал, что в этом году в Псковской области было выявлено 17 новых объектов культурного наследия. Работа с ними будет продолжена в части определения границ территорий, режимов использования, градостроительных регламентов и разработки охранных зон. Еще три памятника истории включены в реестр в качестве объектов культуры регионального значения. В их числе, например, «Достопримечательное место, связанное с историей Талабских островов».

Речь на рабочей встрече зашла и о масштабной работе, проведенной в части учета объектов культурного наследия. Специалисты комитета подготовили почти 5,4 тысячи заключений о нахождении земельного участка в границах территорий объектов культурного наследия. Эти документы необходимы для строительства, благоустройства, проведения земельных работ, реализации различных инфраструктурных проектов. Кроме того, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в 2,2 тысячи учетных дел внесены данные о памятниках: границах территорий, предмете и зонах охраны.

Михаил Ведерников также попросил проинформировать о проведенной работе по разработке и установлению зон охраны объектов культурного наследия. Вадим Нэдик доложил, что в текущем году завершается разработка 14 проектов зон охраны Пскова, 12 из которых — это проекты зон охраны для особо ценных объектов культурного наследия и памятников, входящих в список ЮНЕСКО. Особый акцент председатель комитета сделал на утверждении проекта объединенной зоны охраны Великих Лук, в которую вошли более 30 памятников культуры города на Ловати. «Эту работу переоценить сложно. Смогли охватить все Великие Луки. Ранее вопрос утверждения зон охраны стоял очень остро, зато теперь определены четкие и ясные критерии ведения градостроительной деятельности», — подчеркнул Вадим Нэдик.

Участники встречи обсудили также проведение ремонтно-реставрационных работ на ансамбле Порховской крепости. Вадим Нэдик проинформировал, что определен подрядчик, который займется завершением работ на Средней и Малой башнях, а также на прясле крепостной стены от Средней до Псковской башни. Размер контракта — около 50 млн рублей. Одновременно специалисты ведут разработку научно-проектной документации на продолжение реставрационных работ с приспособлением для современного использования ансамбля Порховской крепости.

Михаил Ведерников и Вадим Нэдик проанализировали и планы на предстоящий период, рассмотрели объекты, где, в том числе и при поддержке федерального финансирования, будут идти ремонтно-реставрационные работы. Так, например, планируется завершение работ на псковском храме Козьмы и Дамиана с Примостья, а также окончание противоаварийных работ в усадьбе Княжьи Горки в Дедовичском районе. В рамках деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» будут идти масштабные реставрационные работы на объектах Псково-Печерского монастыря, в том числе храмы, башни и прясла крепостных стен.

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