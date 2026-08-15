Фольклорная программа «Деревенский Пушкин» собрала две тысячи участников в «Михайловском» с начала года

12:34, 15 августа 2026, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с начала нынешнего года – Года единства народов России – 50 раз провели фольклорную программу «Деревенский Пушкин», нацеленную на сохранение культурного и языкового многообразия страны. Об этом ПАИ сообщили в службе информации музея.

Участниками интерактива стали порядка двух тысяч человек из разных уголков страны и из-за рубежа. «Деревенский Пушкин» оказался одной из самых востребованных театрализованных музейных программ как у туристических групп, так и у гостей, которые приезжали в заповедник самостоятельно, – рассказали в «Михайловском». – Дух псковской деревни, местный говор, народные песни и игры – всё это воссоздаёт неповторимую атмосферу, в которой жил и творил поэт, находясь в михайловской ссылке. Особый интерес программа вызывает у детей и молодёжи: для этой аудитории знакомство с традиционной народной культурой порой становится настоящим открытием».

В музее напомнили, что в основу сценария «Деревенского Пушкина» легли воспоминания крестьян о «зуёвском барине Ляксандре Сэргеиче», а также литературный, музыкальный и игровой фольклор Святогорья и, конечно, произведения самого Пушкина. Проводят программу в музейном комплексе Пушкинского заповедника, расположенном в деревне Бугрово.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.