Псковские автобусы ежедневно обеззараживают антисептиком
Ежедневно в конце дня во всех автобусах псковского автопарка проводят специальную санитарную обработку. Это касается и городских, и пригородных маршрутов, сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
В боксе автобус моется, затем внутри обрабатывается распылением антисептика, а на следующее утро чистый и обеззараженный выходит в рейс. В течение дня поверхности внутри автобуса - стекла, ручки сидений, поручни, перила и пол - обрабатываются несколько раз.
Ранее ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» показало, как проходит уборка и дезинфекция салонов автобусов на городских и пригородных маршрутах.
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