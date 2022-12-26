Псковские автобусы ежедневно обеззараживают антисептиком

10:13, 26 декабря 2022, ПАИ

Ежедневно в конце дня во всех автобусах псковского автопарка проводят специальную санитарную обработку. Это касается и городских, и пригородных маршрутов, сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс».



В боксе автобус моется, затем внутри обрабатывается распылением антисептика, а на следующее утро чистый и обеззараженный выходит в рейс. В течение дня поверхности внутри автобуса - стекла, ручки сидений, поручни, перила и пол - обрабатываются несколько раз.

Ранее ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» показало, как проходит уборка и дезинфекция салонов автобусов на городских и пригородных маршрутах.