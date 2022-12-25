Очевидцев наезда на велосипедиста ищут в Пскове

11:51, 26 декабря 2022, ПАИ

Очевидцев наезда автомобиля на подростка ищет полиция в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, 19 декабря в 9:30 у дома № 21а на улице Советской неустановленный водитель на автомобиле темного цвета совершил наезд на пешехода 2006 года рождения, который двигался на велосипеде по тротуару. Водитель оставил место происшествия, а пешеход самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение.

Всех, кто обладает информацией о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или стал его свидетелем, просят позвонить по телефонам: 102, 59-38-40, 8-911-884-88-88.