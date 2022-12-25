В России подвели итоги работы кол-центров службы 122

17:31, 26 декабря 2022, ПАИ

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание, на котором были подведены итоги работы кабмина по организации обратной связи с гражданами и работе кол-центров службы 122 в регионах России. В нем приняли участие представители Минобороны, Минцифры, ОНФ, АНО «Диалог», АНО «Национальные приоритеты» и всех субъектов страны, сообщили в Координационном центре.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул: «С 2020 года на единую службу 122, организованную по поручению президента России Владимира Путина, поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн только в этом году. Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости омикроном. С начала частичной мобилизации по поручению председателя правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через кол-центры 122 и ресурсы «Объясняем.рф». Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков».

В кол-центры службы 122 были направлены 735 ответов на актуальные для граждан вопросы. Также эти ответы оперативно размещались на портале «Объясняем.рф». На портале госуслуг были развернуты сервисы: прием жалоб по вопросам частичной мобилизации, получение мобилизованными мер поддержки, а также запись в добровольцы.

«Мы проделали в этом году большую работу и смогли быстро развернуть ключевые инструменты по поддержке и информированию граждан в связи с частичной мобилизацией. Механизм совместной работы министерств, ведомств и регионов на площадке Координационного центра доказал свою эффективность. Я благодарю всех участников за оперативность, отдельная благодарность руководителям цифровой трансформации на местах», – добавил заместитель председателя правительства.

Одним из ключевых источников новостей о проведении частичной мобилизации для граждан стал портал «Объясняем.рф». За время существования раздела «Частичная мобилизация» на сайте зафиксировано более 50 млн просмотров, суммарный охват постов в соцсетях составил 239 млн. Наиболее популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим. Для информирования о федеральных мерах поддержки был обновлен навигатор мер на «Объясняем.рф».