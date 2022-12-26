31 декабря Деда Мороза на «Даче» в парке Строителей не будет

23:24, 26 декабря 2022, ПАИ

По выходным на площадке «Дача Деда Мороза» в парке Строителей настоящий аншлаг. За десять дней работы площадку посетили сотни человек и оценили красоту сказочного пространства. Взрослые посетители делают фотографии на память, согреваются горячими напитками, дети внимательно осматривают декорации и катаются с горки. Уже более пятисот детишек побывали в гостях у главного зимнего волшебника.

Многие из гостей сначала удивляются виду Деда Мороза, так как представляют его сидящим в костюме и с посохом, рассказывает телеканал «Первый Псковский». Но творец зимних чудес спокойно занимается своими делами. Сидя в своём кресле, он читает письма детей, наблюдает за сбором подарков в своей резиденции, слушает музыку. Взрослые с удовольствием смотрят на ретроигрушки, санки и новогодние атрибуты, которые Дедушка Мороз сохранил на стеллаже памяти. Дети в это время отправляются в особое познавательное путешествие.

31 декабря Дедушки Мороза на «Даче» не будет: он отправится поздравлять псковичей и дарить подарки. В остальное время вас ждут в гости. «​Дача Деда Мороза» будет работать до 15 января.