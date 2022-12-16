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Общество

«Дача Деда Мороза» откроется в Пскове 17 декабря

«Дача Деда Мороза» откроется в парке Строителей в Пскове 17 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

«Вы попадете в мир сказки, чудес и тайн, – обещают псковичам и туристам в ТКД. – Гостям покажут театрализованное представление и интерактивную программу. Вы лично пообщаетесь с главным зимним волшебником, сможете загадать желание, рассказать о самых сокровенных своих мечтах и узнать о его быте. Только в эти праздничные дни Дед Мороз готов раскрыть свой самый большой секрет своим гостям. А еще вас ждет северное сияние! Фантастическое зрелище, сопровождаемое познавательным рассказом».

Во дворе дачи появятся арт-объекты «Ледяная и лубяная избушка с зайчиком и лисичкой», «Снежная королева», «Полумесяц», «Избушки», «Лукоморье». В центре двора – елка, ледяные горки, яркие огни, шатер из гирлянд. На территории будет работать фудтрак с новогодними угощениями.

Купить билет для посещения дачи можно здесь или на месте. 

О том, как пришла идея открыть «Дачу Деда Мороза» в Пскове, ранее рассказал представитель ТКД Дмитрий Волхонов.

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