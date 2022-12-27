Порхович купил водительские права и попал под суд

11:23, 27 декабря 2022, ПАИ

Житель Порховского района обвиняется в использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе расследования установлено, что в сентябре 2021 года 44-летний мужчина приобрел через интернет поддельное водительское удостоверение на свое имя. А в июне 2022 года его остановил сотрудник полиции. На требование предъявить документы водитель показал фальшивые права. В ходе проверки было установлено, что удостоверение под данным номером зарегистрировано на другого человека.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.