Видеосюжет ПАИ о помощи недоношенным детям показал федеральный канал

17:50, 27 декабря 2022, ПАИ

Видеосюжет Псковского агентства информации о мастерицах из Струго-Красненского района показали на федеральном канале ОТР.

В сюжете рассказывается о волонтерах, которые вяжут теплые вещи для детей из Псковского перинатального центра, в котором ежегодно на свет появляются примерно три сотни недоношенных малышей.

Вязаными вещами и игрушками перинатальный центр обеспечивают 25 мастериц из клуба «Петельки доброты». Шерстяными нитками их снабжает псковский магазин рукоделия. Один из городских детсадов тоже регулярно объявляет благотворительный сбор.