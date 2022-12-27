Видеосюжет ПАИ о помощи недоношенным детям показал федеральный канал
Видеосюжет Псковского агентства информации о мастерицах из Струго-Красненского района показали на федеральном канале ОТР.
В сюжете рассказывается о волонтерах, которые вяжут теплые вещи для детей из Псковского перинатального центра, в котором ежегодно на свет появляются примерно три сотни недоношенных малышей.
Вязаными вещами и игрушками перинатальный центр обеспечивают 25 мастериц из клуба «Петельки доброты». Шерстяными нитками их снабжает псковский магазин рукоделия. Один из городских детсадов тоже регулярно объявляет благотворительный сбор.
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