Псковский завод «Елме Мессер Рус» обеспечивает кислородом весь Северо-Запад

09:51, 28 декабря 2022, ПАИ

Псковский завод «Елме Мессер Рус» в ОЭЗ «Моглино» обеспечивает кислородом весь Северо-Запад, сказала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.



«Ещё очень важное событие - это запуск и функционирование еще одного нашего резидента - завода «Елме Мессер Рус» по производству сжиженных газов на территории Моглино. Важный проект, который достаточно быстро, оперативно был реализован, несмотря на существующие санкции, ограничения», - рассказала вице-губернатор.

По её словам, инвестиции в завод составили 2,5 миллиарда рублей. «Он функционирует. Это и медицинские, и промышленные газы из атмосферного воздуха, и мы ожидаем, что благодаря этому заводу закроется потребность в кислороде, который так нужен был в период пандемии, и не только на территории Псковской области, а по всему Северо-Западу. Ещё будет отгрузка на экспорт», - добавила Нинель Салагаева.

Ранее сообщалось, что завод «Титан-Полимер», который является якорным резидентом ОЭЗ «Моглино», запустят в Псковской области в ближайшее время.