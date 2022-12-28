Завод «Титан-Полимер» откроют в Псковской области сегодня
Завод «Титан-Полимер» откроют в Псковской области сегодня, 28 декабря. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.
Ранее заместитель губернатора региона Нинель Салагаева сообщила, что предприятие в ОЭЗ «Моглино» запустят в ближайшее время.
Напомним, 19 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку завода «Титан-Полимер», чтобы оценить реализацию первого этапа инвестпроекта, а также обсудить планы по строительству второй очереди.
Псковский завод «Титан-Полимер» – проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов.
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