Завод «Титан-Полимер» откроют в Псковской области сегодня

11:17, 28 декабря 2022, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» откроют в Псковской области сегодня, 28 декабря. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Ранее заместитель губернатора региона Нинель Салагаева сообщила, что предприятие в ОЭЗ «Моглино» запустят в ближайшее время.

Напомним, 19 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку завода «Титан-Полимер», чтобы оценить реализацию первого этапа инвестпроекта, а также обсудить планы по строительству второй очереди.

Псковский завод «Титан-Полимер» – проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов.