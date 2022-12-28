Постерная выставка «Пётр и Пушкин» открылась в Пскове

14:03, 28 декабря 2022, ПАИ

Выставкой «Пётр и Пушкин» в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завершает год 350-летия Петра Великого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция, подготовленная пушкиногорскими музейщиками, включает в себя 23 постера. На них размещены исторические портреты и иллюстрации к произведениям Пушкина, главными героями которых являются первый российский император и его крестник, прадед поэта Абрам Ганнибал, — к «Полтаве», «Арапу Петра Великого», «Стансам», «Медному всаднику», проч. Таким образом, посетителям выставки представлено порядка ста произведений живописи и графики. Это художественные документы первой половины XVIII — XIX века и произведения современных авторов, среди которых классики отечественного изобразительного искусства, как то: Владимир Фаворский, Игорь Ершов, Г. А. В. Трауготы, Лев Фейнберг, Владимир Алексеев, многие другие.

Постерная выставка «Пётр и Пушкин» — передвижная версия большой экспозиции, развёрнутой в настоящее время в Пушкинском заповеднике, в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское». Недавно этот проект был отмечен дипломом Ассамблеи петровских музеев и Министерства культуры Российской Федерации.

Планируется, что выставка из «Михайловского» будет работать в ПОУНБ до 20 января 2023 года. Вход свободный. Возрастная рекомендация для посетителей — 6+.