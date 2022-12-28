Россия увеличит выпуск химической продукции на 12% по итогам года

17:18, 28 декабря 2022, ПАИ

Производство малой и среднетоннажной химической продукции в РФ может вырасти на 12 % по итогам года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на церемонии запуска завода «Титан-Полимер» президентом РФ Владимиром Путиным в формате ВКС.

«Вы давали активное поручение по увеличению производства малой и среднетоннажной химии на 35 % к 2025 году. Эту задачу, могу сказать, отрасль выполняет нарастающим темпом. В прошлом году объемы увеличились почти на 7 %, а в нынешнем мы прогнозируем уже 12 %», - отметил он, передаёт ТАСС.

Мантуров подчеркнул, что санкции, которые ввели в отношении России недружественные страны, мотивировали отрасль идти «вглубь производственных цепочек» и осваивать новые ниши с точки зрения базового сырья для связанных отраслей. «Начиная с самого химического комплекса, фармацевтики, вплоть до пищепрома, разных секторов машиностроения, индустрии стройматериалов и радиоэлектроники», - добавил он.