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Путин заявил о важности открытия завода «Титан-Полимер» в Псковской области

О важности открытия завода «Титан-Полимер» в Псковской области заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что предприятие «Титан-Полимер» будет выпускать большие объемы полимерной продукции. По его словам, открытие данного завода укрепит промышленный суверенитет России и внесёт вклад в импортозамещение товаров.

Скриншот видео телеканала "Россия 24"

Он также подчеркнул, что региональные власти должны давать дополнительные стимулы малому и среднему бизнесу. «Государство будет поддерживать создание таких производств, так как это необходимо для выпуска собственной продукции. Будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов», - отметил Владимир Путин.

В заключение президент РФ поблагодарил всех, кто принимал участие в данном проекте, и пожелал дальнейших успехов в его реализации.

Скриншот видео телеканала "Россия 24"

По словам председателя совета директоров ГК «Титан» Михаила Сутягинского, на данный момент там планируется производство БОПЭТ-пленок. Он также заметил, что предприятие полностью экологичное и речь идет о безотходном производстве. 

«Эта пленка уникальная. По барьерным свойствам ей нет аналогов. Для продуктов питания она дает возможность увеличения срока годности на 21 день, а если в охлажденном виде, то до 46 месяцев, так как кислород не проникает внутрь», - обратил внимание Михаил Сутягинский.

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