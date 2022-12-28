Гражданам России в Латвии присылают анкеты для подтвержения вида на жительства

22:03, 28 декабря 2022, ПАИ

Гражданам России, живущим в Латвии, начали приходить анкеты для подтверждения статуса постоянного вида на жительство. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии».

Если ещё месяц назад власти Латвии обещали, что достаточно будет подтвердить знание латышского языка, то теперь гражданам России предстоит настоящий тест на лояльность не только к Латвии, но и к Украине.

Вопросы такие, что при неправильном ответе можно не только лишиться ВНЖ, но и оказаться депортированным из страны.

Вот одна из страниц анкеты. На ней надо согласиться с утверждением об аннексии Крыма в 2014 году, признать и осудить агрессию России в отношении Украины, подтвердить, что не оказывали материальную помощь Российской армии и помогали украинским беженцам, высказать своё отношение к сносу советских памятников.