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Поезд Деда Мороза прибывает сегодня в Великие Луки

Фото: группа «Поезд Деда Мороза» в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня поезд Деда Мороза прибывает в город Великие Луки. 

«Город на Ловати официально войдёт в историю нашего волшебного путешествия: встречайте поезд Деда Мороза на вокзале в 9:00, отправление в 15:30. Приходите к нам на праздник!  Если вы не успели купить билеты, мы напоминаем, что во время стоянки поезда работают вагоны свободного посещения (№ 10 — лавка и фотокупе, № 11 — вагон-ресторан, № 12 — вагон-буфет). Анимационная программа бесплатна для всех желающих», — пишет Telegram-канал волшебного поезда.

Общая протяжённость маршрута составляет более 33 тыс. километров. С 27 декабря по 8 января на Октябрьской железной дороге участниками общероссийского проекта «Поезд Деда Мороза» станут как города, в прошлом году уже принимавшие у себя сказочный состав, — Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, так и новые города — Тверь, Великие Луки, Чудово, Выборг, Сортавала, Волхов, Тихвин.

В Псковской области передвижная резиденция зимнего волшебника пробудет два дня: 29 декабря состав прибудет в Великие Луки, а 30 декабря в 10:50 — в Псков. 

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