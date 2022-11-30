Псковичи за 5 минут раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

10:52, 30 ноября 2022, ПАИ

Жители Псковской области за пять минут раскупили билеты на сказочный поезд Деда Мороза, который прибудет в регион 29 декабря, пишет «АиФ-Псков».

В Псковской области передвижная резиденция зимнего волшебника пробудет два дня: 29 декабря состав прибудет в Великие Луки и Дно, а 30 декабря в 10:50 – в Псков. В городе поезд пробудет шесть часов – до 16:50, после чего отправится в Великий Новгород, где и встретит Новый год.

Те, кто успел купить билет, смогут посетить передвижную резиденцию Деда Мороза и чаепитие в вагоне-ресторане, а также пройти квест с командой аниматоров и получить сладкий подарок от главного волшебника страны. Для не успевших купить билет в порядке живой очереди будут работать вагон-ресторан с северной кухней и вагон-лавка, где каждый желающий сможет приобрести себе понравившийся сувенир.

В составе поезда 19 тематически брендированных вагонов и локомотив. Пассажиры рейса – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда. Гостей ожидает квест в вагоне «Сказочная деревня», посещение кабинета Деда Мороза, общение с Дедом Морозом, чаепитие в вагоне-буфете Бабушки Зимы и сладкий подарок.