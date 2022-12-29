Александр Котов прокомментировал принятие бюджета региона – 2023

14:26, 29 декабря 2022, ПАИ

Принятие закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» прокомментировал председатель регионального парламента Александр Котов.

«Были обозначены цифры. Последовала реакция на предложения депутатов, соответственно, были внесены поправки в закон о бюджете по второму чтению. Мы были удовлетворены ходом бюджетного процесса. Считаем, что в таком виде закон о бюджете можно и нужно принимать, что, собственно, и подтвердило голосование. Ещё хотелось бы отметить, что те, кто проголосовал против, не могли, на мой взгляд, убедительно аргументировать свою позицию. Прозвучали невнятные критические замечания, что не очень соответствует действительности. Тем не менее мы констатируем, что процесс принятия бюджета завершён, закон принят, в следующем году мы уже начинаем исполнять те цифры, которые предусмотрены законом о бюджете», — сказал Александр Котов.

Он надеется, что Собрание депутатов ещё неоднократно соберётся в течение года для того, чтобы внести изменения в части бюджета и, соотвественно, отреагировать на проблемы, которые есть в регионе. Также председатель областного Собрания отметил, что проект закона поддержали в том числе и оппозиционные партии.

«Понимаете, безусловно, та ситуация, в которой мы сейчас живём, прежде всего ситуация экономическая, конечно, заставляет нас не расслабляться, чтобы в этих условиях принимать нестандартные решения. Преже всего, мы должны заботиться о развитии экономики, потому что выполнение бюджета с этим непосредственно связано. Мы уже сейчас определённые решения по этому поводу принимаем и в случае необходимости будем очень оперативно и быстро реагировать на все вызовы, с которыми нам придётся столкнуться», — продолжил Александр Котов.

Он заметил, что важно не просто зафиксировать цифры бюджета, а сделать так, чтобы все доходы, которые запланированы, поступили в региональную казну. «Надеюсь, нам удасться выполнить все обязательства, которые мы на себя взяли. В этом направлении предстоит такая тяжёлая, кропотливая работа, но мы к ней готовы», — подчеркнул спикер регионального парламента.

«Мы уже в текущем созыве работаем больше года, поэтому достаточно серьёзный опыт накопили, и те депутаты, которых мы в своё время называли новичками, уже работают профессионально, с полной отдачей сил. Я бы охарактеризовал работу Псковского областного Собрания как эффективную, в подтверждение своих слов хочу сказать, что на сегодняшний день у нас никаких долгов нет, все законодательные инициативы, которые вступили, рассмотрены, по всем приняты решения», — подытожил Александр Котов.