Бюджет Псковской области на 2023 год принят в трёх чтениях

11:29, 29 декабря 2022, ПАИ

Закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принял региональный парламент на декабрьской сессии. Чтобы учесть в бюджете дополнительно выделенные федерацией средства, депутаты сначала вернулись к первому чтению, а затем рассмотрели документ во втором и третьем чтении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

С учётом поступивших 6,36 млрд рублей утверждённые доходы следующего года составляют 51 млрд 498 млн 298 тысяч рублей, расходы – 54 млрд 355 млн 722 тысяч рублей, дефицит – 2 млрд 857,4 млн рублей.

При рассмотрении проекта бюджета во втором чтении депутаты приняли одобренную согласительной комиссией таблицу поправок с распределением дополнительных доходов по статьям. На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы зарезервировано почти 1,4 млрд рублей. 250 млн рублей предусмотрено на льготное лекарственной обеспечение. 70 млн рублей направляются на покупку квартир для детей-сирот. 55 млн рублей выделяется на строительство быстровозводимых зданий постов станций скорой медицинской помощи в пяти районах области. Увеличение расходов на предоставление мер социальной поддержки с учётом предстоящей индексации составит 195 млн рублей.

В таблице поправок по предложению депутатов также учтены 5 млн рублей на организацию продажи лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах области и дополнительные 900 тысяч рублей на мероприятия по поддержке русского языка.

В 2023 году на здравоохранение регион потратит более 7,5 млрд рублей. Финансирование госпрограммы «Развитие образования» превысит 10,4 млрд рублей. Почти 6,8 млрд рублей направляется на реализацию приоритетных направлений социальной политики. Бюджетная поддержка сельского хозяйства составит 2,2 млрд рублей.

В рамках содействия экономическому развитию и инвестиционной деятельности регион выделяет более 1,7 млрд рублей, 3,5 млрд – на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приближается к 4,3 млрд рублей. Объём регионального дорожного фонда в 2023 году составит 12 млрд рублей. Расходы муниципальных образований области в следующем году превысят 7 млрд рублей, что на 856 млн рублей больше, чем в текущем.

В окончательном третьем чтении закон принят голосами 22-х депутатов. О намерении поддержать предложенный губернатором Михаилом Ведерниковым курс развития высказались «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Новые люди».