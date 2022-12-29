Оксана Филиппова вступила в должность главы Пушкиногорского района
Главой Пушкиногорского района официально стала Оксана Филиппова. В торжественной церемонии инаугурации сегодня, 29 декабря, принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Глава региона поздравил нового главу муниципального образования и пожелал успехов в работе на благо района.
Напомним, по итогам голосования Оксана Филиппова набрала 88 % голосов избирателей.
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