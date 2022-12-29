Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Оксана Филиппова вступила в должность главы Пушкиногорского района

Главой Пушкиногорского района официально стала Оксана Филиппова. В торжественной церемонии инаугурации сегодня, 29 декабря, принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поздравил нового главу муниципального образования и пожелал успехов в работе на благо района.

Напомним, по итогам голосования Оксана Филиппова набрала 88 % голосов избирателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2022

Оксана Филиппова вступила в должность главы Пушкиногорского района
28 декабря 2022

Депутаты всех фракций обсудили с губернатором проект областного бюджета
28 декабря 2022

Поездка Путина в Псковскую область отменилась из-за погоды
27 декабря 2022

Антон Сергеев рассказал о своих друзьях за границей и отношениях с ними
27 декабря 2022

Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
26 декабря 2022

Итоги выборов главы Пушкиногорского района подвёл Игорь Сопов
25 декабря 2022

До окончания выборов главы Пушкиногорского района осталось несколько часов
25 декабря 2022

ФОТОФАКТ Пушистый наблюдатель

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...