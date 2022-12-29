Событийный календарь на 2023 год представили псковичам

15:52, 29 декабря 2022, ПАИ

Представлен событийный календарь Псковской области на 2023 год. Информацию разместил туристский информационный центр со ссылкой на туристический портал региона.

«Псковская область — уникальный регион на Северо-Западе России, который богат своим историко-культурным наследием, а также знаменит событийными мероприятиями всероссийского масштаба: это и Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках, и Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах, и фестивали средневековой и военно-исторической реконструкции в Самолве, Изборске, Острове, Пскове», — отмечается в сообщении.

В событийном календаре на 2023 год представлены культурные, памятные, праздничные, театральные, гастрономические и спортивные мероприятия.

Подчёркивается, что в календаре нашлось место не только самым масштабным и брендовым событиям, но и районным, городским, деревенским, которые отражают традиции и культуры всех уголков Псковской области.

Календарь доступен на официальном туристическом портале Псковской области.

Ранее председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева сообщала, что на следующий год запланировано проведение и эногастрофестиваля «Виноград», и фестиваля «Другое искусство», и Пушкинских дней в Михайловском. «Всё, что было, остаётся в повестке. Ничего не убираем, только добавляем», — заверила она.