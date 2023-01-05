Пожилого мужчину в длинном чёрном плаще разыскивают в Псковском районе

10:15, 05 января 2023, ПАИ

Розыск 80-летнего Владимира Антонова продолжает ОМВД России по Псковскому району. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

6 апреля 2019 года мужчина ушёл из дома в селе Серёдка. Отмечается, что он страдает потерей памяти. По имеющимся данным, граждане видели его недалеко от Серёдки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160–165 сантиметров, худощавое телосложение, сутулится, волосы седые.

Был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: (8 8112) 67-68-44, 67-68-72 или 02.