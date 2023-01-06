Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На волне: более 500 призов выиграли слушатели радиостанции «Седьмое небо» в 2022 году

В начале января принято подводить итоги ушедшего года. В одной из новостей уже была отмечена работа самой гостеприимной площадки — медиацентра Псковского агентства информации, а также мы рассказали про самые популярные видеосюжеты ПАИ. Теперь настала очередь итогов наших коллег, которые, признаем, всегда на волне. Речь пойдёт о радиостанциях «Седьмое небо» и «Серебряный дождь», а точнее о том, насколько продуктивно прошла их работа в 2022 году.   

В 2022 году радиостанция​ «Седьмое небо» стала соорганизатором и информационным партнёром​ ​множества внеэфирных мероприятий, таких как ралли «Псков-2022» и «Виноград», было организовано более 50 прямых включений с мест проведения мероприятий.​

Также в ушедшем году на радиостанции произошло частичное переоснащение технической базы: радиостанция «Седьмое небо» перешла на цифровое вещание. Помимо технических усовершенствований, появились и новые радиоформаты, такие как программа «Первый на седьмом» и программы о работе городской Думы Пскова.​

«Первый на седьмом». Интервью с Михаилом Ведерниковым

На протяжении года слушателей радовали подарками: в ходе интерактивной радиопрограммы «Место встречи» псковичам раздали более 500 призов. 

Говоря о радиостанции «Серебряный дождь», стоит отметить, что радиостанция осуществила масштабный проект подготовки и выпуска радиопрограмм. Программы о бизнесе, власти, жилищно-коммунальном хозяйстве​, культуре и здоровье по будням в 14:00 стали популярны у псковичей в 2022 году.​

Юлия Пересильд стала гостем радиостанции «Серебряный дождь»

Кроме этого, 1 026 свежих выпусков новостей вышло в эфир именно благодаря радиостанции «Серебряный дождь».

Гоша Куценко озвучил мультфильм о встрече князя Игоря и княгини Ольги на радио «Седьмое небо»

Вместе с этим одним из важнейших событий 2022 года стало присоединение великолукских радиостанций «Европа Плюс» и «Авторадио», так как это дало возможность увеличить зону охвата всей аудитории радиостанций «Медиацентра 60».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 января 2023

Как избежать переохлаждения в грядущие морозы, рассказали псковичам
06 января 2023

Рождественскими фотографиями кота митрополита Тихона поделились печорские флористы
06 января 2023

До -26 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
06 января 2023

Митрополит Тихон провёл монашеские постриги в Псково-Печерском монастыре
06 января 2023

Скончался экс-директор Псковского музея-заповедника
06 января 2023

Юрист перечислила лучшие месяцы для отпуска в 2023 году
06 января 2023

До -22 градусов похолодает в Псковской области 6 января
06 января 2023

Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...