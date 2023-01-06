На волне: более 500 призов выиграли слушатели радиостанции «Седьмое небо» в 2022 году

15:10, 06 января 2023, ПАИ

В начале января принято подводить итоги ушедшего года. В одной из новостей уже была отмечена работа самой гостеприимной площадки — медиацентра Псковского агентства информации, а также мы рассказали про самые популярные видеосюжеты ПАИ. Теперь настала очередь итогов наших коллег, которые, признаем, всегда на волне. Речь пойдёт о радиостанциях «Седьмое небо» и «Серебряный дождь», а точнее о том, насколько продуктивно прошла их работа в 2022 году.

В 2022 году радиостанция​ «Седьмое небо» стала соорганизатором и информационным партнёром​ ​множества внеэфирных мероприятий, таких как ралли «Псков-2022» и «Виноград», было организовано более 50 прямых включений с мест проведения мероприятий.​

Также в ушедшем году на радиостанции произошло частичное переоснащение технической базы: радиостанция «Седьмое небо» перешла на цифровое вещание. Помимо технических усовершенствований, появились и новые радиоформаты, такие как программа «Первый на седьмом» и программы о работе городской Думы Пскова.​

На протяжении года слушателей радовали подарками: в ходе интерактивной радиопрограммы «Место встречи» псковичам раздали более 500 призов.

Говоря о радиостанции «Серебряный дождь», стоит отметить, что радиостанция осуществила масштабный проект подготовки и выпуска радиопрограмм. Программы о бизнесе, власти, жилищно-коммунальном хозяйстве​, культуре и здоровье по будням в 14:00 стали популярны у псковичей в 2022 году.​

Кроме этого, 1 026 свежих выпусков новостей вышло в эфир именно благодаря радиостанции «Серебряный дождь».

Вместе с этим одним из важнейших событий 2022 года стало присоединение великолукских радиостанций «Европа Плюс» и «Авторадио», так как это дало возможность увеличить зону охвата всей аудитории радиостанций «Медиацентра 60».