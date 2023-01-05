Музей с советским танком из Нарвы побил рекорд посещаемости
Число посетителей Эстонского военного музея в этом году было на треть выше прежнего рекордного показателя, чему немало способствовал перенос в него танка Т-34, ранее стоявшего в качестве памятника в Нарве, заявил директор музея Хеллар Лилль.
«В этом году у нас было больше посетителей, чем когда-либо раньше: около 33 000 человек. В годы до коронакризиса мы достигали (показателя) в 23 000-24 000 посетителей», - сказал Лилль.
По его словам, перенос танка, который широко освещали в СМИ, сделал музею хорошую рекламу.
«Приезжало также довольно много людей из Ида-Вирумаа и Нарвы, которые приходили именно за тем, чтобы посмотреть на танк, который они раньше видели там на берегу реки Нарва, и хотели узнать, что с ним сталось в музее и как его экспонируют», - добавил он.
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