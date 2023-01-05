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Мюзикл покажут в Псковской историко-краеведческой библиотеке

Афиша мероприятия. Фото библиотеки им. Василёва

Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает своих читателей на мюзикл. 6 января в 15:00 в библиотеке по адресу Октябрьский проспект, 19а состоится музыкальное представление под названием «Как Василёвка ёлку ждала».

В этот день завсегдатаи Василёвки перенесутся в 80-е годы прошлого века и обнаружат в читальном зале библиотеки много винтажных предметов: бюсты советских времён, книги о вождях мирового пролетариата, самовар и антикварную настольную лампу.

Сотрудники библиотеки будут одеты под стать специально состаренному интерьеру — в костюмы из бабушкиного шифоньера. Они разыграют перед посетителями пьесу собственного сочинения о том, как они готовились к Новому году, и в ходе представления будут петь песни из всеми любимых советских фильмов и мультиков.

Зрители тоже не останутся праздными созерцателями этого мюзикла, а смогут в любой момент присоединиться к артистам: подпеть им или станцевать с ними вместе. Кульминацией праздника станет цирковой номер с дрессированным животным.

Как объяснила сценарист этого мюзикла Мария Головина, сотрудники историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в преддверии переезда в обновлённый кинотеатр «Октябрь», в последний раз отмечая Новый год на старом месте, долго думали, чем бы таким удивить и порадовать своих читателей. В конце концов они решили, что лучшим новогодним подарком для завсегдатаев Василёвки на Октябрьском проспекте станет музыкальное представление. А заодно захотели продемонстрировать городу свой творческий потенциал и доказать, что коллектив библиотеки достоин новых просторных помещений с современным мультимедийным оборудованием.

В спектакле заняты сотрудники и друзья библиотеки. В программе также предусмотрены мандарины, конфеты и искрящиеся напитки.

Вход на представление бесплатный, запись по телефону (8112) 66-43-24.

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